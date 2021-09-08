NBA ne zaman başlıyor? NBA yeni sezon takvimi belli oldu.
NBA ne zaman başlıyor sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Birbirinden önemli transferlere imza atılan NBA'de, 2021-2022 sezonu tarihleri açıklandı. Normal sezon başlangıcı, play off başlangıcı, final serisinin oynanacağı tarihler ve NBA 2022 Draft tarihi, takvim içerisinde açıklandı. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
NBA 2021-2022 sezonu 19 Ekim tarihinde resmen başladı. NBA, 2021-22 sezonu için önemli tarihler konusunda takımlarla bilgi paylaşımı yaptı. Pandemi dönemine göre normal bir takvimin yer aldığı gözlenirken, draft tarihi de takvim içerisinde yer aldı.
İşte 2021-22 sezonu için bildirilen önemli tarihler:
28 Eylül: Antrenman kampının başlaması
19 Ekim: Normal sezon başlangıcı
16 Nisan: Playoff başlangıcı
2 Haziran: Final serisinin 1. maçı
19 Haziran: Final serisinin 7. maçı
23 Haziran: 2022 NBA Draftı