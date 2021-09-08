NBA ne zaman başlıyor? NBA yeni sezon takvimi belli oldu.

NBA 2021-2022 sezonu 19 Ekim tarihinde resmen başladı. NBA, 2021-22 sezonu için önemli tarihler konusunda takımlarla bilgi paylaşımı yaptı. Pandemi dönemine göre normal bir takvimin yer aldığı gözlenirken, draft tarihi de takvim içerisinde yer aldı.



İşte 2021-22 sezonu için bildirilen önemli tarihler:



28 Eylül: Antrenman kampının başlaması

19 Ekim: Normal sezon başlangıcı

16 Nisan: Playoff başlangıcı

2 Haziran: Final serisinin 1. maçı

19 Haziran: Final serisinin 7. maçı

23 Haziran: 2022 NBA Draftı



