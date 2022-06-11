NBA finallerinde seri eşitlendi! Curry'den tarihe geçen performans

Haberin Devamı

NBA finallerinde heyecan 4. maçla devam etti. TD Garden'da oynanan maçta Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors seride durumu 2-2'ye getirdi.

Golden State Warriors'da STephen Curry 43 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. Klay Thompson 18 sayı, Andrew Wiggins ise 17 sayı 16 ribauntla ona eşlik etti. Celtics'te ise Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle, Jaylon Brown 21 sayı ve 6 ribauntla, Marcus Smart 18 sayıyla mücadele etti.

Stephen Curry'den tarihe geçen performans

Golden State Warriors'un yıldızı Stephen Curry, NBA finaller tarihinde 40 üzeri sayı atan 34yaş üstündeki üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Michael Jordan ve LeBron James yapmıştı.

5. maç ne zaman?

Final serisinin 5. maçı Golden State Warriors'un ev sahipliğinde Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece saat 04:00'da oynanacak.