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NBA All-Star'da smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarının şampiyonlari belli oldu!

#NBA#NBA All-Star#Smaç Yarışması
NBA All-Starda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarının şampiyonlari belli oldu

NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinliklerinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmalarının şampiyonları belli oldu. Yetenek yarışmasını Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs kazanırken 3 sayı yarışması'nın şampiyonu Karl-Anthony Towns oldu. Sönük geçen smaç yarışmasında ise zafer Obi Toppin'in oldu.

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Cleveland'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinlikleri bu gece yapıldı.

NBA All-Star yetenek yarışması'nda Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs takımı şampiyon oldu.

3 sayı yarışmasını Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns kazanırken smaç yarışması'nde ise New York Knicks'ten Obi Toppin zafere ulaştı.

KARL-ANTHONY TOWNS, DEVIN BOOKER'IN REKORUNU KIRDI

3 Sayı Yarışması'nda CJ McCollum, Trae Young, Zach Lavine, Desmond Bane, Fred VanVleet, Luke Kennard ve Patty Mills ile yarışlan Karl-Anthony Towns, final turundaki 29 puanlık performansıyla Devin Booker'ın 28 puanla 2018'de kırdığı final turu rekorunu geride bıraktı.

2.11 boyuncaki Karl-Anthony Towns ayrıca 2.13'lük Dirk Nowitzki'den sonra üç sayı yarışmasını kazanan en uzun sporcu oldu.

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'TAM PUAN'SIZ SMAÇ YARIŞMASI

NBA All-Star hafta sonunun en merakla beklenen etkinliği olan smaç yarışması, bu yıl sönük geçti. Cole Anthony, Joan Toscano-Anderson ve Jalen Green ile yarışan Obi Toppin şampiyonluğa ulaştı. Yarışmadaki hiçbir smaca tam puan(50) verilmedi.

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