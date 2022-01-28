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NBA All Star'da kaptanlar ve ilk 5'ler belli oldu! LeBron James ilk kez...

#NBA#NBA All Star#Lebron James
NBA All Starda kaptanlar ve ilk 5ler belli oldu LeBron James ilk kez...

NBA All-Star maçına Batı ve Doğu Konferansı'ndan seçilen ilk 5'ler belli oldu. En çok oyu alan Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, ile Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant kaptan seçildi. İki kaptan, 10 Şubat'ta takımlarını seçecek.

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Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinde oynanacak All Star maçının ilk beşleri belli oldu. NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 71. kez gerçekleştirilecek NBA All-Star'da son yıllarda geçilen yeni sistem dolayısıyla takım kaptanları Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ve Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant seçildi.

Batı Konferansı'ndan ilk 5'e giren oyuncular: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı'ndan ilk 5'e giren oyuncular: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA'de yer alan takımların başantrenörleri tarafından belirlenen yedek oyuncular ise 3 Şubat'ta açıklanacak. Takım kaptanları da 10 Şubat'ta konferans ayrımı olmaksızın oyuncu seçimi yapacak.

LeBron James, kariyerinde üst üste 18. kez All-Star seçilirken, NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

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#NBA#NBA All Star#Lebron James

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