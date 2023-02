NBA All-Star'da Jason Tatum'dan tarihi performans! LeBron James, Kobe Bryant'ın ailesini unutmadı...

NBA'de 2023 All-Star maçında LeBron'un Takımı ile Giannis'in Takımı karşı karşıya geldi. LeBron James’in sakatlanarak ikinci yarısında forma giyemediği ve Jayson Tatum damga vurduğu mücadeleyi 175-184'lük skorla Giannis'in Takımı kazandı.

Boston Celtics forması giyen Jayson Tatum karşılaşmayı 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlayarak NBA tarihine geçti. 10 üçlük isabeti bulan Tatum, NBA All-Star tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olmayı başardı. Yetenekli oyuncu aynı zamanda "Kobe Bryant MVP Ödülü"nü de kazandı.

TAKIMLARINI KENDİLERİ SEÇTİLER

Kaptanlar LeBron James ve Giannis Antetokounmpo maç öncesi kendi takımlarını kurdular. 22 oyuncudan oluşan havuzdan sırayla takım arkadaşı seçen iki yıldız isimden LeBron James; Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De’Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic ve Nikola Jokic'i seçti.

Giannis Antetokounmpo ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo ve Domantas Sabonis'i seçti.

LEBRON JAMES ÖNCE TARİHE GEÇTİ SONRA SAKATLANDI

Kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James maçta talihsiz bir an yaşadı. Pascal Siakam'ı arkadan bloklamak isteyen LeBron, rakibine müdahele etmek isterken elini potaya çarptı ve sakatlanarak maça devam edemedi.

LeBron James ayrıca kariyerindeki 19. All-Star maçına çıktı ve Kareem Abdul-Jabbar ile aynı sayıya ulaşarak en fazla All-Star maçına çıkan iki oyuncudan biri oldu.

KOBE BRYANT'IN AİLESİ UNUTULMADI

Helikopter faciasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gigi için de bir anma töreni hazırlandı. Kobe'nin vefatı sonrası ailesiyle yakından ilgilenen Pau Gasol de onları yalnız bırakmadı.

Öte yandan Bryant ailesinin yanına giden LeBron James, herkesle tek tek sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

