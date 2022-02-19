NBA All-Star Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon Alperen Şengün'ün takımı oldu!

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Cleveland'ın ev sahipliğinde düzenlenen NBA Sll-Star hafta sonunun ilk etkinliği olan Yükselen Yıldızlar (Rising Stars) etkinliği, bu gece yapıldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün oynadığı 'Team Barry', Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon oldu.

12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve 4 G League oyuncusunun takımlara ayrılıp 4'lü bir turnuva halinde mücadele ettiği etkinlikte Alperen Şengün'ün takımı Team Barry, yarı finalde Team Payton'ın takımını 50-48 mağlup etti.

Finalde ise Alperen'li Team Barry, Team Isiah'ı 25-20 yenerek şampiyon oldu.

Alperen Şengün yarı final ve final maçlarında toplam 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 blokla mücadele etti.

Yükselen Yıldızlar etkinliğinin MVP'si, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham oldu. Cunningham etkinliği 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı.