NBA All-Star Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon Alperen Şengün'ün takımı oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğludan 1915 Çanakkale Köprüsünde önemli açıklamalarBakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar#Adil Karaismailoğlu
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Zelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında seferberlik kararı, siviller kaçıyorZelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında 'seferberlik' kararı, siviller kaçıyor! #RUSYA
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesiBir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi#Geççek
Avrupadan inanılmaz görüntüler Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa'dan inanılmaz görüntüler! Çok sayıda ölü ve yaralı var...#Eunice
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdülerİstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler#Sahte Polis
Ünlü oyuncu ve eşinin büyük tutkusu: 26 yıllık karavan hayatıÜnlü oyuncu ve eşinin büyük tutkusu: 26 yıllık karavan hayatı!#Bedia Ener
Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamileAdriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! #Adriana Lima
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor... #Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon Alperen Şengün'ün takımı oldu!

#Alperen Şengün#NBA All-Star#NBA All-Star Yükselen Yıldızlar
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon Alperen Şengünün takımı oldu

NBA All-Star hafta sonunun ilk etkinliği olan Yükselen Yıldızlar turnuvasında, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Cleveland'ın ev sahipliğinde düzenlenen NBA Sll-Star hafta sonunun ilk etkinliği olan Yükselen Yıldızlar (Rising Stars) etkinliği, bu gece yapıldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün oynadığı 'Team Barry', Yükselen Yıldızlar etkinliğinde şampiyon oldu.

12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve 4 G League oyuncusunun takımlara ayrılıp 4'lü bir turnuva halinde mücadele ettiği etkinlikte Alperen Şengün'ün takımı Team Barry, yarı finalde Team Payton'ın takımını 50-48 mağlup etti.

Finalde ise Alperen'li Team Barry, Team Isiah'ı 25-20 yenerek şampiyon oldu.

Alperen Şengün yarı final ve final maçlarında toplam 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 blokla mücadele etti.

Yükselen Yıldızlar etkinliğinin MVP'si, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham oldu. Cunningham etkinliği 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alperen Şengün#NBA All-Star#NBA All-Star Yükselen Yıldızlar

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk