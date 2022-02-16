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NBA All Star 2022 ne zaman?

#Nba#Nba All Star
NBA All Star 2022 ne zaman

NBA All Star 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Yedek oyuncuların da belli olmasının ardından tüm hazırlıkların tamamlandığı NBA All Star 2021 karşılaşması, ekran başından heyecanla takip edilebilecek. Peki, NBA All Star 2021 ne zaman gerçekleşecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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NBA All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman?

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

NBA All Star 2022 karşılaşması 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek. TSİ 04.00’te oynanacak mücadele S Sport  ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

2022 NBA ALL-STAR KADROSU

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.

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Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (KADRODAN ÇIKARILDI), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.

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