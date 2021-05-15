Na’Vi DreamHack Masters Spring 2021 Finalini başarılı bir şekilde tamamladı

11 gün süren heyecan verici maçlar ve hayranların beklentisinden bile fazla olan çatışmaların ardından DreamHack Masters Spring 2021 sona erdi. Finalleri kazanan tarihi takim, en iyi takım olarak taçlandırıldı ve 100,000 Dolarlık ödülün sahibi oldu. Na’Vi, BLAST Premier Global 2020 Finalinden çıkamadığı final sahnesine bu turnuvanın yarı finalinde Heroic takımına karşı 2-1 galip gelerek ilk defa final sahnesine ulaşabildi. Finalde büyük iki takımın, vitrinlerine bir kupa daha eklemek için çarpışmasını izledik.

Öte yandan Gambit takımı, Şubat ayında gerçekleşen IEM Katowice 2021'de aldıkları şampiyonluğa ek olarak yarı finalde G2 Esports'u 2-0 yenerek ligin ikincisi oldular.

Serinin başlangıcında Gambit ve Na’Vi Nuke ve Vertigo haritalarını yasakladı. Bu da maçların Overpass, Dust2, Train, Mirage, ve Inferno haritalarında oynanacağını belirlemeyi sağladı.

Na’Vi, Gambit takımının seçtiği Overpass haritasına agresif başladı ve çok hızlı bir şekilde, 16-7 skoruyla maçı kapattı. eSpor ekibinin bu özgüveni Dust 2’de koruduğunu gördük fakat 16-12 skoruyla maçı kazanmaları daha zorlayıcı oldu.

Genel skorda 2-0 yapmayı kazanan Na’Vi takımının sıradaki harita olan Train’de galibiyet alması seriyi kapatmak için yeterliydi. İlk yarıda 9-6 öne geçen Gambit için her şey olumlu ilerliyordu. Fakat Na’Vi takımının T tarafı, maça geri dönüş için yeterli oldu ve bu maçı 16-12 tamamlayarak seriyi 3-0 bitirmeyi başardılar.

Na’Vi takımının Rus takımına karşı aldığı bu tarihi zafer, takıma 100.000 Dolarlık bir ödül kazandırdı, bunun yanı sıra ESL Pro Tour için 1.000 puan kazandılar. Intel Grand Slam Yarışmasında da ikinci bir kupa sergileyerek güçlü bir şekilde ilerlediklerini gösterdiler.

Gambit Esports 42.000 Dolarlık bir ödül ve ESL Pro Tour için 750 puan kazanırken, G2 Esports ve Heroic takımları ise ayrı ayrı 20.000 Dolar ve 525 puan kazandılar.

Son olarak turnuvanın MVP’sine gelirsek, Na’Vi oyuncusu Aleksandr "s1mple" Kostyliev bu ünvanı alan oyuncu oluyor. 1.41 oranındaki önemli istatistikleri bu ünvanı alması için büyük bir etken. Round başına 90.8 hasar veren oyuncu round başına 0.91 öldürme oranına sahip. Bu değerler Ukraynalı organizasyonun başarısında çok büyük bir rol oynuyor. CS:GO rekabet takviminde sıradaki durak 3 Haziran 2021’de başlayacak olan IEM Season XVI Summer Major oluyor.