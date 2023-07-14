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Nate Sestina resmen Fenerbahçe Beko’da

Güncelleme Tarihi:

#Nate Sestina#Fenerbahçe Beko#Transfer
Nate Sestina resmen Fenerbahçe Beko’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:49

Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nate Sestina (1997, 2.06) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Nate Sestin"a kimdir?

12 Mayıs 1997 tarihinde St. Marys, Pennsylvania’da dünyaya gelen Nate Sestina, kolej yıllarında Bucknell (2015-2019) ve Kentucy (2019-20) formaları giydi.

Sestina, 2020-21 sezonunda ise G-League ekiplerinden Long Island Nets formasıyla mücadele etti. Oyuncu, bu organizasyonda 15 maça çıktı ve 7.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamaları tutturdu. 2021’in Mart ayında İsrail temsilcisi Hapoel Holon’a transfer olan Sestina, 14 maça çıktığı İsrail Ligi’nde ise 10.4 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

2021 yazında Utah Jazz ile NBA Yaz Ligi deneyimi yaşayan Sestina, 2021-22 sezonunu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile geçirdi. Sporcu, ligde oynanan 30 maçın tamamında forma giyerken, 9.9 sayı, 4.4 ribaund, 1.3 asist ortalamaları üretti. Sestina, %45.5 üç sayı yüzdesi ile dikkat çekiyordu.

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2022 yazında ise Sacramento Kings organizasyonuyla NBA Yaz Ligi’nde bir kez daha boy gösteren Sestina, son olarak Türk Telekom formasıyla hem ligde hem de EuroCup’ta forma giydi. Başarılı uzun forvet, 22 maçta forma giydiği EuroCup’ta 10.4 sayı (%37.2 üç sayı, %55.9 iki sayı, %84.4 serbest atış), 4.6 ribaund, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 10.8 sayı (%44.5 üç sayı, %58.4 iki sayı, %77.4 serbest atış), 3.4 ribaund, 0.8 asist ortalamaları yakaladı.

Özellikle dış atışlardaki etkinliği ve güçlü fiziğiyle tanınan Sestina, aynı zamanda çember etrafındaki bitiriciliği ile dikkat çekiyor.

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#Nate Sestina#Fenerbahçe Beko#Transfer

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