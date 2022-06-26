Nasser Al Khelaifi'nin açıklamaları sonrası Neymar ile PSG yol ayrımında

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Fransız devinin yıldız futbolcusu Neymar'ın Paris Saint-Germain'le yol ayrımında olduğu iddia edildi. PSG'nin 5 yıldır formasını giyen Neymar'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Fransız basını, Neymar'ın Paris Saint Germain'in Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin açıklamalarının ardından kulüpten ayrılmak istediğini yazdı

Nasser Al Khelaifi, geçen sezona dair takımdaki eksikler hakkında değerlendirmede bulunurken oyuncular konusunda yaptığı eleştiri nedeniyle Neymar'ın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Neymar'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapmayan Nasser Al Khelaifi, "Size söyleyebileceğim şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla. Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor. Açıkçası, yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık: Her gün yüzde 200 çalışmak." ifadelerini kullanmıştı.

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Nasser Al Khelaifi'nin bu açıklamaları nedeniyle Neymar'ın takımdan ayrılmayı değerlendirmeye başladığı iddia edildi.