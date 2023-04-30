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Napoli’nin şampiyonluğu haftaya kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Napoli#Salernitana#Serie A
Napoli’nin şampiyonluğu haftaya kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 19:08

İtalya Serie A’da lider Napoli, sahasında Salernitana ile 1-1 berabere kalırken, gelecek hafta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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İtalya Serie A’nın 32. haftasında lider Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda Salernitana ile karşılaştı. Maviler, 62. dakikada Mathias Olivera’nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, tribünlerde büyük coşku yaşandı. Mücadelede son anlara girilirken gelişen Salernitana atağında Boulaye Dia sağ kanattan ilerleyerek ceza sahası içinde yaptığı vuruşta maça denge getirdi. Mücadelede başka gol olmazken, iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Juventus’u son dakika golüyle 1-0 yenerek taraftarlarının önünde şampiyonluk maçına çıkan Napoli, puan kaybıyla şampiyonluk kutlamalarını önümüzdeki haftaya erteledi. Ev sahibi bu maçın ardından ligde puanını 79'a yükseltirken, ikinci sıradaki Lazio’nun 61 puanı bulunuyor.
Gelecek hafta 1 puan alması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek olan Napoli, 33 yıllık özleme son verecek.

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#Napoli#Salernitana#Serie A

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