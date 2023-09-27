Napoli'de Victor Osimhen krizi! Kulüp sosyal medyada dalga geçti, menajeri dava açıyor... Paylaşımları sildi, ayrılık kapıda...

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'in 0-0 sona eren Bologna maçında kaçırdığı penaltının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kriz yarattı.

DALGA GEÇİLİNCE GEMİLERİ YAKTI

Napoli'nin TikTok hesabından yaptığı ironik paylaşımlarla Nijeryalı golcünün kaçırdığı penaltıyla dalga geçildi. Gelen tepkiler üzerine Napoli paylaşımı apar topar silse de görüntüler sosyal medyada viral oldu ve Victor Osimhen gemileri yaktı.

NAPOLI'NİN OSIMHEN İLE DALGA GEÇTİĞİ İKİ PAYLAŞIM

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

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💣 OJO | Roberto Calenda, agente de Victor Osimhen, ataca duramente al Napoli:



"Lo que pasó hoy en el perfil oficial del club en TikTok es inaceptable. Se hizo público un video burlándose de Victor y luego, aunque tardíamente, fue eliminado".



"Es un hecho muy grave que provoca… pic.twitter.com/KRXK6ms9Gc — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) September 26, 2023

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Kulübe dava açmaya hazırlandığı belirtilen golcü oyuncu, kişisel Instagram hesabından Napoli dönemine ait paylaşımların neredeyse tamamını kaldırdı. Konuyla ilgili menajeri Roberto Calenda'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

🚨 Victor Osimhen a supprimé sur son Instagram TOUTES les photos et vidéos comportant un maillot de Naples. ❌



Le divorce semble proche entre les deux parties. 😵‍💫 pic.twitter.com/T1yPYBKuEm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 26, 2023

MEJANERİ KONUŞTU: YASAL İŞLEM BAŞLATTIK

Victor Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, "Bugün Napoli'nin TikTok profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce paylaşıldı ve geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlattık" açıklamasını yaptı.

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TAKIMDAN AYRILABİLİR

İtalyan basını, yaşanan kriz sonrası Victor Osimhen'in Napoli'yle bağlarını büyük ölçüde kopardığını ve takımdan ayrılmayı düşündüğünü yazdı.

VICTOR OSIMHEN'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Napoli formasıyla toplam 6 maça çıkan Victor Osimhen 3 gol, 1 asistlik katkı verdi. 24 yaşındaki forvetin Napoli ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANDI

Napoli'nin geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan Victor Osimhen tüm kulvarlarda 31 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı.

HOCASIYLA TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Napoli’nin en önemli yıldızı olan Victor Osimhen, yeni teknik direktörü Rudi Garcia ile büyük bir tartışma yaşadı. Yıldız forvet, takımının Bologna ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada bitime dört dakika oyundan alınmasına tepki gösterdi. Üç puanı getirebilecek olan penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Nijeryalı golcü, son dakikalarda kenara alınmasını yanlış karar olarak nitelendirdi.

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Napoli’nin Fransız teknik direktörü Rudi Garcia oyuncusuyla arasında yaşanan tartışmanın detaylarının gizli kalacağını belirtirken, İtalyan basınından ll Mattino’da yer alan haberde kulüp kaptanı Giovanni di Lorenzo'nun Osimhen'le davranışları hakkında konuşmakla görevlendirildiği iddia edildi.

PARA CEZASI YOLDA

Öte yandan Osimhen’in taç çizgisi yanındaki sözleri nedeniyle para cezasına çarptırılması bekleniyor. Bonservis bedeli 120 milyon euro olarak gösterilen Osimhen ile Garcia’nın önümüzdeki günlerde yaşanan bu problemi aşmak için toplantı yapması gündemde.