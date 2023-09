Napoli'de Victor Osimhen krizi! Kulüp sosyal medyada dalga geçti, menajeri dava açıyor... Paylaşımları sildi, ayrılık kapıda...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'in 0-0 sona eren Bologna maçında kaçırdığı penaltının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kriz yarattı.

DALGA GEÇİLİNCE GEMİLERİ YAKTI

Napoli'nin TikTok hesabından yaptığı ironik paylaşımlarla Nijeryalı golcünün kaçırdığı penaltıyla dalga geçildi. Gelen tepkiler üzerine Napoli paylaşımı apar topar silse de görüntüler sosyal medyada viral oldu ve Victor Osimhen gemileri yaktı.

NAPOLI'NİN OSIMHEN İLE DALGA GEÇTİĞİ İKİ PAYLAŞIM

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD