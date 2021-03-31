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Tenis
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Naomi Osaka'nın serisi Miami Açık'ta sona erdi! 23 maç...

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Naomi Osaka'nın serisi Miami Açık'ta sona erdi! 23 maç...

Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Miami Açık Tenis Turnuvası'nda son buldu.

Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.

Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, Bianca Andreescu-Sara Sorribes Tormo maçının galibiyle karşılaşacak.

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