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GeriTenis Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finalde
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Tenis
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:42 | Son Güncelleme:

Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finalde

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Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finalde
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Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek Western & Southern Açık turnuvasında finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.

Naomi Osaka, Western & Southern Açıkta finalde

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