Nadal-Djokovic maçı ne zaman? İşte Nadal-Djokovic tenis maçının ayrıntıları

Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi. Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal'la karşılaşacak. İşte, Nadal-Djokovic maçı hakkında ayrıntılar...

Nadal-Djokovic yarı final 11 Haziran'da oynanacak. Müsabaka TSİ 15:50'de başlayacak.

FRANSA AÇIK TENİS TURNUVASI HAKKINDA

Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros (Roland Garros Turnuvası), her yıl Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta düzenlenen dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisidir.

İlk olarak 1891 yılında düzenlenen turnuva, kronolojik olarak diğer Grand Slam turnuvaları olan Avustralya Açık'tan sonra, Amerika Açık ve Wimbledon'dan önce düzenlenmektedir. Fransa Açık, toprak (kil) zeminde oynanmaktadır.

Adını bir I. Dünya Savaşı pilotundan alan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva, her yıl Mayıs ayının 3. haftası başlar ve tüm Grand Slamler gibi 2 hafta sürer.

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek "grand slam" turnuvası olma özelliğini taşımaktadır. Toprak kortun özelliği nedeniyle topun diğer kort tiplerinden daha yavaş hareket etmesi, turnuvanın uzun maçlar ve uzun rallilerle ün yapmasına neden olmuştur.