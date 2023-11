Mustapha Yatabare yıllar sonra sitem etti | Rıza Çalımbay ve Beşiktaş sorusuna yanıt! Aykut Kocaman, Sergen Yalçın...

Haberin Devamı

2014 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Guingamp’tan Trabzonspor’a transfer olan Mustapha Yatabare, Karadeniz ekibinde toplam 25 maça çıkarken, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor’un ardından Montpellier, Karabükspor, Konyaspor, Sivasspor formaları da giyen 37 yaşındaki tecrübeli santrfor, özellikle Yiğidolar’da 150 maçta sergilediği 50 gol ve 15 asistlik performansıyla klasını konuşturdu. 4 sene formasını giydiği Sivasspor’dan ayrılarak Gençlerbirliği’ne transfer olan Yatabare, kırmızı-siyahlılarda şimdiye kadar çıktığı 12 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı. Malili golcü, Trabzonspor macerası başta olmak üzere Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve Gençlerbirliği’ndeki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN 37 YAŞINDAKİ MALİLİ GOLCÜSÜ MUSTAPHA YATABARE’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YENİDEN SÜPER LİG’DE OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

TFF 1.Lig’de 12 maçta topladığınız 22 puanla 4.sırada yer alıyorsunuz. Süper Lig hedeflerinizle ilgili neler söylemek istersin?

Çok iyi bir gidişatımız var. Maçları çok iyi oynayarak puanları kazanmaya devam ediyoruz. Çok az maç kaybettik. Bu gidişatımız bizi ileride iyi yerlere koyacaktır. Gençlerbirliği’nin kesinlikle yeniden Süper Lig’de oynayacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği’ne geldiğim günden beri mutluyum, hiç pişman değilim. Türkiye’de futbol oynamaktan çok zevk alıyorum. Güzel bir futbol oynuyoruz. Oynadığımız bu futbolun devam etmesini diliyorum.

“SİNAN KALOĞLU İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ”

Gençlerbirliği, özellikle Sinan Kaloğlu’nun takımın başına gelmesiyle çıkışa geçti ve daha etkili futbol oynamaya başladı. Sinan Kaloğlu’nun takıma etkisi hakkında gözlemlerin nelerdir?

Sinan Kaloğlu, çok iyi bir hoca. Takımdaki oyunculara çok yakınlık gösteriyor. Sürekli futbolculardan yana düşünen bir teknik direktör. Takımı çok iyi geliştiriyor. Onunla çalıştığımız için biz de çok büyük keyif alıyoruz. Bu durum zaten maçlarımıza da yansıyor. Takımdaki herkes hoca için her şeyini ortaya koyuyor.

Gençlerbirliği’nde şimdiye kadar 12 maça çıktın ve takımına 4 gol, 2 asistlik güzel bir katkı sağladın. Performansınla ilgili ne düşünüyorsun? Yıllarca Süper Lig’de oynamış bir santrfor olarak TFF 1.Lig’deki mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsun?

Performansımı çok normal görüyorum ama daha iyisini yapabilirdim. Daha fazla gol ve asist katkısı yapabilirdim. Ligdeki kalan maçlarda daha da çıkışa geçeceğime inanıyorum. TFF 1.Lig’deki maçlar daha çok fiziksel mücadeleye dayalı. Süper Lig’de ise topla daha çok oynanan bir oyun var. TFF 1.Lig’de birkaç tane Süper Lig düzeyinde kaliteli takım var.

“OSCAR CARDOZO’DAN DOLAYI TRABZONSPOR’DAKİ DÖNEMİM İSTEDİĞİM GİBİ GİTMEDİ”

Guingamp forması giydiğin dönem Ligue 2 ve Coupe de France’de gol krallığı sevinci yaşamıştın. Harika bir performansın ardından 2014 yılında Trabzonspor’un yolunu tuttun. Trabzonspor’daki döneminin Fransa’daki gibi beklediğin şekilde geçmediğini düşünüyorum. Trabzonspor’daki döneminde performansını etkileyen sebepler nelerdi?

Trabzonspor’a ilk geldiğimde her şey güzel gidiyordu. Çünkü o zamanlar Oscar Cardozo sakat olduğu için ben oynuyordum. Cardozo, ismi ve piyasası olan bir oyuncuydu. O oynadığı zamanlar ben daha az forma şansı buldum. Bu durum normal olarak benim performansımı da etkiledi. Onun için Trabzonspor’daki dönemim istediğim gibi gitmedi.

Trabzonspor’daki ilk döneminde beraber çalıştığın Vahid Halilhodzic ve Ersun Yanal’ın takım yönetimleri hakkında ne düşünüyorsun? Bu iki antrenörün sana yeterince şans verdiklerini düşünüyor musun?

Vahid Halilhodzic döneminde daha fazla forma şansı buldum. Çünkü beni Trabzonspor’a Halilhodzic getirmişti. Ersun Yanal zamanında çok fazla forma şansı bulamadım. Birkaç maçta oyuna sonradan girdim. Bunlar hocaların kararları, saygı duymamız gerekiyor.

“TRABZONSPOR’UN SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

2021-2022 sezonunu 81 puanla tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk ipini göğüslemişti. Abdullah Avcı önderliğinde gelen Trabzonspor’un bu başarısını nasıl yorumluyorsun?

Abdullah Avcı, bence Türkiye’deki en iyi hocalardan biri. Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’a geldiğinde zaten güzel işler yapacağına emindim. O dönem Trabzonspor çok güzel bir futbol oynuyordu. Büyük maçların çoğunu kazanmışlardı. Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyorum.

“AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR’A GELDİĞİNDE BENİ OYNATMAMAYA BAŞLADI”

Karabükspor macerasından sonra Konyaspor’da görev yaptın. Konyaspor’da 35 maça çıktın ve burada 5 gol, 3 asistle oynadın. Konyaspor’da beraber çalıştığın teknik direktörler Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman’ın tecrübeleri futbolunu nasıl etkiledi?

Sergen Yalçın, çok beğendiğim bir hocaydı ve Konyaspor’da onunla çok güzel çalışıyorduk. O zamanlar benim için güzel bir dönemdi ve takımda oynuyordum. Onun geldiği zaman bizim için zor bir dönemdi. Çünkü küme düşmemek için mücadele veriyorduk. Antrenmanlarımız ve çalışmalarımız güzeldi. Konyaspor’da benim için her şey daha iyi gidebilirdi. Rıza Çalımbay’la da çok iyi başlamıştım. 10 maç sonra Rıza Hoca gidince Aykut Kocaman geldi ve beni oynatmamaya başladı. Aykut Kocaman gelmeden önce takımın en fazla gol atan oyuncusuydum. Fazla forma şansı vermedi. Bunun nedenini bilmiyordum.

“RIZA ÇALIMBAY, FUTBOLCULARINA BİR ‘BABA’ GİBİ SAHİP ÇIKARDI”

4 yıl boyunca forma giydiğin Sivasspor’da belki de kariyerinin en dikkat çekici istatistiklerine imza attın. Yiğidolar’da 156 maçta kaydettiğin 50 gol ve 15 asistlik performansla takdir topladın. Sivasspor’daki başarılı performansın ve o dönem beraber çalıştığın teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında neler söylemek istersin?

Sivasspor’a gelmemi Rıza Hoca istemişti. Onunla Konyaspor’da beraber çalışırken 5 gol ve 2 asist kaydetmiştim. Rıza Hoca, daha sonra Sivasspor’a gidince beni orada görmek istedi. Bana çok güven sağlayan bir hoca olduğu için Sivasspor’a gitmiştim. Bir hoca futbolcusuna güven sağladıktan sonra futbolcunun performansı bundan etkilenir ve daha güzel futbol oynamaya başlar. Rıza Hoca’yla Sivasspor’da çok güzel yıllar geçirdik. Kendisi çok iyi bir hoca. Düşündüğü her şeyi söyler ve futbolcusuna çok yakın davranırdı. Sürekli bir şeyler anlatır ve öğretirdi. Futbolcularına bir ‘baba’ gibi sahip çıkardı. Böyle hocaların gittikleri her yerde başarılı olması gayet normal şeylerdir.

Rıza Hoca’nın seni Sivasspor’a çağırdığında gittiğini söyledin. Peki Beşiktaş’a çağırsa gider misin?

(Gülerek) Bilmiyorum ama ben şimdi Gençlerbirliği’ndeyim ve burada çok mutluyum. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Ondan sonrasında bakarız inşallah.

“RIZA ÇALIMBAY’IN BEŞİKTAŞ’TA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Süper Lig ekibi Beşiktaş, sıkıntılı bir sürecin ardından Rıza Çalımbay’ı göreve getirdi. Sence Rıza Hoca bu kritik dönemde üstlendiği görevi başarıyla tamamlayabilecek mi?

Rıza Hoca, Beşiktaş’a zor bir dönemde geldi. Her şey iyi olsun diye takımdaki çoğu şeyi değiştirmesi gerekiyor. Bunu başarabilecek kapasitesi var. Rıza Hoca’nın Beşiktaş’ta başarılı olacağını düşünüyorum. Rıza Çalımbay, potansiyelli bir teknik direktör.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını takip ediyor musun? Şampiyonluk yolunda hangi takımı daha avantajlı görüyorsun?

Bu sezon çok uzun ve zor bir sezon olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray çok iyi kadro oluşturdu. Çok iyi bir takımları var. Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından bu sene şampiyon olmak isteyecektir. Galatasaray’ın da iyi oyuncuları olduğu için çok zor bir lig olacak. Şampiyonluk yarışının son dakikaya kadar gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçe veya Galatasaray’dan birisinin şampiyon olacağını düşünüyorum.

“SÜPER LİG’DEKİ FORVETLERDEN EN ÇOK MAURO ICARDİ’Yİ BEĞENİYORUM”

Tecrübeli bir santrfor olarak bu sezon Süper Lig’de oynadıkları futbolla dikkat çeken Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar, Paul Onuachu, Mame Thiam isimlerinden en çok hangi santrforu beğeniyorsun?

Bitirici vuruşlarından dolayı Icardi’yi beğeniyorum. Icardi hep golü düşünüyor ve sürekli gol koşuları yapıyor. Kaleyi gördüğünde hep gol atabilir. Mame Thiam’ı da çok beğeniyorum. Thiam, sürekli hareket halinde olan bir forvet. Hücumdaki her bölgede oynayabilecek bir futbolcu. Dzeko, sırtı dönük dahi oynayabilen çok iyi bir santrfor. Aboubakar, çok güzel goller atabilen beğendiğim bir forvet. Her yerde çok güzel işler yapabilir. Bu forvetleri izlemeyi seviyorum ve zevk alıyorum. Bu santrforlar her takıma katkı verebilir ama içlerinden birini seçmek zorunda kalırsam Mauro Icardi’yi seçerim.

