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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Mustafa Yumlu: 'Kefenimi giydim. Beni İdlib'e gönderin'

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Mustafa Yumlu: 'Kefenimi giydim. Beni İdlib'e gönderin'
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Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç sonrası duygusal açıklamalar yaptı.

Idlib'de şehit olan askerlerimizi anarak sözlerine başlayan Mustafa; "Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Gerçekten beni göndersinler. Bizi cepheye göndermezler belki ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz." diye konuştu.

Mustafa Yumlu'nun bu sözleri sosyal medyada yoğun paylaşım aldı.

Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim. Beni İdlibe gönderin

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Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim. Beni İdlibe gönderin

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