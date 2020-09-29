Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı

Mustafa Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."

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