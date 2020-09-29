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GeriFutbol Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı

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Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.

Mustafa Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."

Mustafa Özerden Eskişehirspora veda mesajı

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