Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.
Mustafa Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."
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