Mustafa Denizli'den 'Evde kal' mesajı!

Spor Arena'ya konuşan Denizli; "Hayatından bezdiysen, kendine ve başkalarına kötülük yapmak istiyorsan dışarı çıkarsın. Bu sorun aşılacak ama aşılması için gerekli hangi önlemler varsa bulmalısın, ben hayatımda evde oturmaya hiç alışık değilim hele hafta sonları hiç evimde geçmedi ancak bu salgın hafta sonu hafta başı dinlemiyor. Dolayısıyla herkes evde kal çağrısına uymalı ‘bana bir şey olmaz’ mantığı vardır, hayır! Herkese her şey olur hayatınızda okumadığınız birçok kitap, seyretmediğiniz birçok film vardır. Hiç olmazsa yeni şeyler görmek için bunu evde değerlendirin. Ömür boyu gökyüzünü görmek istiyorsan bir müddet evinin tavanını görmek daha iyidir." sözlerini kullandı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!