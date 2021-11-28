Mustafa Cengiz için spor camiasından başsağlığı mesajları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesinden devam kararı çıktıSon dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesinden devam kararı çıktı#Beşiktaş
Kadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylarKadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylar#İstanbul
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybettiGalatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! #Mustafa Cengiz
Bakan Koca aşı çağrısını yineledi Salgın ortamından çıkış için...Bakan Koca 'aşı' çağrısını yineledi! 'Salgın ortamından çıkış için...'#Koronavirüs
Kötü haberler geliyor: Korkunç tahmin En yüksek vaka...Kötü haberler geliyor: Korkunç tahmin! En yüksek vaka... #Omicron
Canlı Anlatım: Malatyada net gol fırsatı kaçtı Skor...Canlı Anlatım: Malatya'da net gol fırsatı kaçtı! Skor...#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecekCanlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecek#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspor, Karagümrük engelini 2 golle geçtiLider Trabzonspor, Karagümrük engelini 2 golle geçti#Fatih Karagümrük
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mustafa Cengiz için spor camiasından başsağlığı mesajları

#Mustafa Cengiz#Galatasaray#TFF
Mustafa Cengiz için spor camiasından başsağlığı mesajları

Hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü’nün 37’nci başkanı Mustafa Cengiz için spor camiası başsağlığı mesajları yayınlandı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 37’nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cengiz için mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah’tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" mesajını yayınladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü ise şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allahtan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Cengiz#Galatasaray#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising