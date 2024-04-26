Muslera tuttu; Ziyech, Kerem Demirbay ve Icardi attı! Adana Demirspor maçına damga vuran detay...

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Trendyol Süper Lig 34. hafta açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmadan dikkat çeken detaylar...

OKAN BURUK İLK 11'İNİ BOZMADI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Pendikspor maçındaki ilk 11'ini bozmadı. Sarı-kırmızılı ekip sahaya şu ilk 11'le çıktı: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi

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HİKMET KARAMAN'DAN ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ise son maçtaki kadrosundan iki değişikliğe gitti. Sakatlanan Emre Akbaba ve Yusuf Sarı mücadelede forma giymedi.

Ev sahibinin ilk 11'i ise şu şekilde: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan ve Balotelli

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MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ

Maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar, kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotif koreografisi gerçekleştirdi. Taraftarlar, üzerinde Türkçe "Her sokakta izin bu memleket bizim" yazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı.

İLK YARIDA ŞUT BOMBARDIMANI

Maç oldukça tempolu başladı. Adana Demirspor ilk dakikada gole yaklaştı, daha sonra Galatasaray direğe takıldı. 6 dakika uzatma oynanan ilk 45 dakikada toplam 26 şut atıldı. Bu sayı, Süper Lig'de bu sezonun rekoru oldu. Adana Demirspor 11 şut çekerken Galatasaray 15 şut çekti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

ZIYECH YİNE CEZA ALANI DIŞINDAN ATTI! SNEIJDER'DEN SONRA İLK...

Maçın ikinci yarısı da ilk yarı gibi tempolu başladı. Galatasaray 53. dakikada kilidi açan golü buldu. Mertens'in presinde topu ceza yayı üzerinde önüne alan Hakim Ziyech, sert bir şutla köşeyi gördü. Magomedaliyev'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Hakim Ziyech, Wesley Sneijder'den (Kasım 2016-Mayıs 2017 arasında 5 gol) bu yana Süper Lig'de üst üste dört golünü ceza sahası dışından atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

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MUSLERA SKORU 1-0'DA TUTTU VE GOL GELDİ

Maç boyunca kritik kurtarışlar yapan Fernando Muslera, ikinci golün hemen öncesinde kalesinde devleşti. Art arda pozisyonlarda kalesinde gole izin vermeyen Uruguaylı kaleciden dönen topla atağa başlayan Galatasaray'da orta sahayı topla geçen Kerem Demirbay, atağın devamında ceza alanı sağında topla buluştu. Çizgide rakibinden sıyrılan Kerem, dar açıdan kaleyi düşündü ve şık bir gole imza attı.

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü atan Kerem, en üst lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı.

MUSLERA'DAN GOL YEMEME REKORU!

Adana Demirspor'u 3-0 ile geçen Galatasaray, bu sezon 18. kez kalesinde gol görmedi. Karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig’de 17. kez kalesinde gol görmezken, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.



Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16’sında kalesini gole kapatmıştı.

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SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ, GOL KRALLIĞINDA ÖNE GEÇTİ

2-0 sonrası tempoyu düşüren ve maçı kontrollü sürdüren Galatasaray'da maçın skorunu 90+1'de Icardi söyledi. Şık paslaşmalar sonucu penaltı noktası yakınında topla buluşan Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayıp maçın skorunu belirledi: 3-0

Ligde 21. golünü atan Icardi, 20 gollü Dzeko'nun önüne geçerek gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

MERTENS YİNE ASİST YAPTI! BU SEZON İLK...

Forma giydiği son 6 lig maçında gol katkısı yapan Dries Mertens, (2 gol ve 6 asist) bu sezon ligde altı maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.

13. asistini yapan Belçikalı futbolcu, asist krallığında zirvede bulunan Hajradinovic'i yakaladı.

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