Adana Demirspor - Galatasaray maçında Arda Turan sürprizi

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesini izleyenler arasında tanıdık isimler yer aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Abdurrahim Albayrak tribünde yer aldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya ve Teknik Direktörü Arda Turan da Adana Demirspor - Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Murat Özkaya, Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçı da tribünden takip etmiş ve Eyüpspor'dan açıklama gelmişti.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Başkan Murat Özkaya'nın maçta olmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

FATİH KULAKSIZ AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERMİŞTİ:

"Başkanımız, teknik heyetimiz ve şampiyon olan takımımız ile birlikte Antalya’ya 3 günlüğüne tatile geldik. Başkanımız Murat Özkaya’da aynı şehirde oynanan Alanyaspor- Galatasaray maçını izlemek için Alanya’ya gitti. Oraya Galatasaray’ı desteklemek için değil, Eyüpspor’un Başkanı olarak bir Süper lig müsabakasını yakından takip etmek için gitti.

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Başkanımız aynı zamanda Galatasaray taraftarı olduğunu da kamuoyundan hiç saklamadı, buna ek olarak da Eyüpspor’umuzun Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin dışında kalması gerektiğini, Süper Lig'e çıkmamız durumunda herkese eşit mesafede duracağımızı, herkese karşı onurlu bir şekilde en iyi mücadeleyi edeceğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Fakat böylesine açık ve şeffaf duruş sergilediğimiz bir konunun bu kadar saptırılması can sıkmaya başladı.

Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye, Galatasaray’a, Trabzonspor’a ve diğer süper lig kulüplerimize gönül vermiş taraftarlar müsterih olsun, Eyüpspor’umuz göstereceği mücadele ile futbol kamuoyunun saygı duyacağı bir kulüp olacak."