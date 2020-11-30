Muslera ne zaman sahalara dönecek? Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezon pandemi arası sonrası deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve Aralık ya 2021 Ocak ayında sahalara dönebileceği tahmin ediliyor.