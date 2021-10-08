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Muslera ile Falcao yenişemedi, Enner Valencia iki golle tarihe geçti!

#2022 Dünya Kupası#Muslera#Falcao
Muslera ile Falcao yenişemedi, Enner Valencia iki golle tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Muslera'nın forma giydiği Uruguay ile Falcao'nun oynadığı Kolombiya golsüz berabere kaldı. Enner Valencia'nın iki gol attığı maçta Ekvador, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Valencia bu maçtaki golleriyle tarihe geçti.

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın forma giydiği Uruguay, Galatasaray'dan yeni ayrılan ve Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'nun oynadığı Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Montevideo'da bulunan Gran Parque Central Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Uruguay'da Muslera mücadelenin tamamında görev yaparken Falcao ilk 11 çıktığı maçın 58. dakikasında yerini Duvan Zapata'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından 10. maçlarını oynayan iki takımdan Uruguay puanını 16'ya çıkardı ve 4. sırada kaldı. Kolombiya ise 14 puana yükselip 5. sıradaki yerini korudu.

İki eski takım arkadaşı Muslera ve Falcao, maçın ardından kısa bir sohbetle hasret giderdi.

ENNER VALENCIA İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI VE TARİHE GEÇTİ

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki bir diğer maçında Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, evinde Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 17 ve 19. dakikalarda takımının ikinci ve üçüncü golünü kaydetti. Maçın adamı seçilen Valencia, Bolivya'ya attığı iki golle toplamda 33 gole ulaşarak Ekvador Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ekvador formasıyla 65 maça çıkan Valencia'nın 33 golü ve 12 asisti bulunuyor.

Valencia 64. dakikada yerini Joao Rojas'a bıraktı. Ekvador bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı ve 3. sırada yükseldi. Bolivya ise 6 puanla 9. sırada kaldı.

Muslera ile Falcao yenişemedi, Enner Valencia iki golle tarihe geçti

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#2022 Dünya Kupası#Muslera#Falcao