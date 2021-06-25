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GeriFutbol Muslera geceye damga vurdu! Copa America'da Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Muslera geceye damga vurdu! Copa America'da Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

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Muslera geceye damga vurdu! Copa America'da Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

2021 Copa America A Grubu'nda Bolivya'yı 2-0 yenen Uruguay ile Şili'yi aynı skorla geçen Paraguay, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Uruguay kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın rakibine attığı çalım geceye damga vurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Bolivya ile karşılaşan Uruguay, 40. dakikada Carlos Lampe (kendi kalesine) ve 79. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, Uruguay kalesini korudu. Muslera'nın rakibine attığı çalım ise geceye damga vurdu.


Paraguay ise Şili karşısında 33. dakikada Braian Samudio ve 58. dakikada Miguel Almiron'un (penaltı) golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçlarla grupta 6 puana yükselen Paraguay ile 4 puana çıkan Uruguay, son maçlar öncesi Arjantin ve Şili'nin ardından çeyrek finale kalan diğer ekipler oldu. Bolivya ise turnuvaya veda etti.

Kupa Amerika, 28 Haziran Pazartesi günü B Grubu'nda oynanacak Brezilya-Ekvador ve Venezuela-Peru maçlarıyla sürecek.

Muslera geceye damga vurdu Copa Americada Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

Muslera geceye damga vurdu Copa Americada Uruguay ve Paraguay çeyrek finalde

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