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Muslera dolandırıldı mı? Galatasaraylı kaleci Muslera dolandırıldı iddiası

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Muslera dolandırıldı mı Galatasaraylı kaleci Muslera dolandırıldı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 08:50

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dolandırılma şoku yaşıyor. Özel bir kapalı fon aracılığıyla yatırımlarını katlayabilme vaadine kanan Fernando Muslera, milyonlarca dolarlık kayba uğradı. Bu vaade kanan spor insanları arasında Fatih Terim, Arda Turan, Semih Kaya gibi isimler de yer aldı. İşte, Muslera ve pek çok sporcunun dolandırıldığı o sistem hakkında detaylar

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Oksijen gazetesinin haberine göre, Seçil Erzan bir dönem özel bir bankanın Florya Şubesi’nde çalıştı. Burada çalışırken Galatasaray’ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi’ne müdür olarak atandı.

‘ÖZEL KAPALI FON’

Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi.Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” dedi. Bu vaade inanan varlıklı kişiler de Seçil Erzan’a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kâr ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan’a çantalarla paraları teslim ediyordu.

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Muslera dolandırıldı mı Galatasaraylı kaleci Muslera dolandırıldı iddiası

Seçil Erzan

Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.

GPS’TEN GÖRDÜLER

Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. İşinsanının iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmişti. İşinsanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. İşinsanı Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.

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SİSTEM TIKANDI

Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. İşinsanı da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere ‘kâr’ bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. İşinsanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan’ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın İstanbul Göktürk’teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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ÜNLÜ İSİMLER DE DOLANDIRILDI

İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi. 

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