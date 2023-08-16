Musa Barrow kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Musa Barrow Beşiktaş transferi ile gündemde!

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Son olarak kadrosuna İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’i katan Beşiktaş, şimdi de Bologna’nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow transferi için çalışmalara başladı. Peki, Musa Barrow kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Musa Barrow hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

Musa Barrow kimdir?

Musa Barrow, 14 Kasım 1998 yılında Gambiya, Banjul'da doğmuştur. 1,84 boyundaki oyuncu Bologna forması giyiyor. Forvet ve Sol Kanat'da forma giyen Musa Barrow, kariyerine ülkesinin takımlarından Hawks FC'de başladı. Buradan Atalanta U19 kadrosuna dahil olan oyuncu 2018 yılında A takım kadrosuna katıldı. 2020 yılı Ocak ara transfer döneminde kiralık olarak Bologna'ya transfer oldu. Barrow, 1 Temmuz 2021 yılında 14.34 milyon euro bedelle Atalanta'dan Bologna'ya transfer edildi.