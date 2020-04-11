Murat Süğlün: "Sıkışık bir programla lig kısa sürede tamamlanır..."

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liglerin en kısa sürede tekrar başlayacağına inandıklarını söyledi.

Salgının bitmesinin spor camiası için de çok hayırlı sonuçlar getireceğini vurgulayan Süğlün, "Liglerin tamamlanması doğru olur." dedi.



- "Sıkışık bir programla lig kısa sürede tamamlanır"



Süğlün, koronavirüs kaynaklı endişelerin ortadan kalkması halinde, kalan maçların hızlı bir şekilde yapılabileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında başlarsak, sıkışık bir programla lig kısa sürede tamamlanır. Zaten 8 maçlık periyot kaldı. Bir an önce ligleri bitirip, sonrasında yeni sezon hazırlıkları, transferler, bütçeler, finans gibi işlere bakmak lazım. Herkesin şu anda çok ciddi kayıpları var. Hiç gelir yok. Bütün bunlar da ileri süreçte önümüze gelecek çok büyük problemler. Tabii ki önce karantina sürecinin ve hastalığın neticesini görmek lazım. Eğer ligler haziran da başlıyorsa, bu bütün dünya için çok iyi bir haberdir. Bu, illetten kurtulduğumuz anlamına gelir."

Süğlün, liglerin başlama tarihine kadar aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!