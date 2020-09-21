Murat Sancak: 'Adana Demirspor şirketleşmeli'

Yeni sezon öncesi gazetecilerle bir araya gelen Murat Sancak, bu yıl mutlak hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü kongrede yeni hedef ve projeleri kulüp yöneticilerine ve taraftarlara anlattığını söyleyen Sancak, "Transferler devam ediyor, bu sezon iyi oyuncular aldık. Oynatmadığımız oyuncuları isteyen takımlar var. Galatasaray'dan Yunus Akgün ile görüşmemiz sürüyor, yüksek ihtimalle onu da kiralayacağız. Alanyaspor'dan bir oyuncu ile görüşüyoruz. Volkan Şen 5 Ekim'e kadar formuna kavuşursa, kadroya girebilir. Ancak bizde oynaması için Fenerbahçe'den imza alması lazım" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR'UN ŞİRKETLEŞMESİ GEREK"

Adana Demirspor'un şirketleşmesi gerektiğini de aktaran Sancak şunları söyledi:

"Buradan para kazanma derdinde değilim. Bu zamana kadar cebimden verdiğim paraları da kurtarma derdim yok. Ben bu parayı

koyduğumda da gönüllülük esasına göre koydum. Mutlak hedefimiz şampiyonluk, geçen hafta yapılan genel kurulda oy çokluğuyla takımın şirketleştirilmesinin önü açıldı. Adana Demirspor’un şirketleşmesi gerekiyor. Biz kongreden yetkiyi alınca çıkıp şunu söyledim. Bu şirketleşme, borsaya ve halka açılma eğer Adana Demirspor lehine olacaksa bu yetkiyi kullanırım. Benim hedefim takımın yüzde 90’ını borsaya açmak. Halkın takımıysa, işte halk alsın. Bu taraftar eğer Murat Sancak olmasaydı kimseye şirketleşme desteğini vermezdi. İlk etapta yüzde 51’i yönetimde kalacak şekilde, geri kalan yüzde 49’u borsada olacak şekilde düşünüyorum. Çünkü Süper Lig’e çıkarsak değer daha da artar. Benim süre içerisindeki hedefim buranın yüzde 90’ını borsaya açmak."

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