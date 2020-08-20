Murat Fevzi Tanırlı: Babalar MHK'ye oğullar sahaya

MHK’nın hakem klasmanlarını Süper Lig/A/B/C şeklinde eski sisteme çevirme talebiyle TFF onayına sunduğu talimat nihayet imzadan geldi. MHK’nın isteği onaylanmadı, klasmanlar yine havuz sistemiyle devam edecek şekilde yürürlüğe girdi. Ana sorunlar yerine mahalle baskısının taleplerinin karşılandığı kararlar görüldü. Yeni talimat 2 konuya odaklanmış durumda:

3 ÜST KLASMANDA 200’E YAKIN ALT LiGDE

1-) BABALAR VE OĞULLARI: Talimat: Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişiler, bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak atanamazlar.

Üst klasmanda Cüneyt Serdar Çakır, BahattinSelami Şimşek, Burak Adnan Şeker üçlüsü; alt liglerde de 200’e yakın hakem yeni talimatın talihsizleri. Bu konu periyodik olarak gündeme gelir ve yıllık konuşulma istihkakını doldurarak sahneden ayrılırdı. Bu kez talimata girdi(rildi).

Çocukların anne ve babalarını rol model gördüğü bir dünyada hakemliğe özenmeleri ya da ebeveynlerin onları hakem yapmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Mustafa-Ahmet Çakar, Oğuz-Muzaffer Sarvan, Metin-Talat Tokat, CemSadık Deda bizden; MichaelClive Oliver, Howard-Billy Webb, UEFA Hakem Kurulu Üyeleri Hugh Dallas ile Marc Batta’nın oğulları Andrew ile Florent, Belçikalı Frank/ Rene Bleeckere, Hollandalı Kuipers ile Rus Levnikov’un babaları Avrupa’dan en bilinenler.

Araştırırken rastladığım güzellik ise Williams ailesi... Galler’de baba Martin, oğlu Geraint ve kızı Sian aynı zeminde kupa maçının onuruna nail olanlardan.

GÜVENMiYORSANIZ GÜVEN BEKLEMEYiN

“Gözlemci bir babanın, oğlunun rakiplerinin maçında görev alması etik değil” görüşü yıllardır tartışılır. Kaygıya saygılıyım ancak camianın kendi içinde objektifliğine güvenilmeyen tavır sergilediği ortamda vatandaştan güven beklemek de mümkün değil. Günümüzde gözlemci notları ana belirleyici değil. MHK’lar rapora müdahale edebiliyor. Bir gözlemci, sezon boyunca bir hakeme nadiren birden fazla maçta gidiyor. Niyet kayırmaksa akraba olmadan da ‘eti senin, kemiği benim’ yaklaşımı Türk işi dostlukta zaten geçer akçedir. Ayrıca böyle bir kaygı sorgulanacaksa, profesyonel ligler yerine asıl daha il hakemi iken yolun başındaki kurul üyeliğinde/gözlemcilikte belki daha etik olur. Çünkü basamakları çıkma adına çekirdek çok daha önemli.

HENÜZ iSTiFA YOK

Talimatta vahim bir açık söz konusu... Bir MHK üyesinin oğlu aktif hakem veya gözlemciyse ne olacak? Sezon içinde hakem ve gözlemci atayan, sezon sonunda terfi/ tenzil kararları veren otoritenin, oğlunun ve rakiplerinin geleceğinde rolü olacağını talimatta düşünmemek asıl etik olmayandır. Örneğin MHK üyesi Zihni Aksoy, klasman hakemi oğlu Alkım Aksoy’dan dolayı, talimatta yazmasa da nezaketen ve kurulun selameti açısından istifa etmeli. Aksi durumda ‘babalar’ için camiada kalabilmenin yolu, talimat boşluğundan faydalanıp MHK’larda görev kovalamak olacaktır. Talimat revize edilip oğlu hakem olan babalar, hiçbir kurulda (il, bölge, MHK) görev alamamalıdır. Çünkü her klasman birbirine organik bağlıdır.

‘NE MAÇTI AMA’ DEMEK BiLE YASAK!

2-) MEDYA ve SOSYAL MEDYA YASAKLARI: Talimat: Görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olmak.

Mesaj net: Gazete, TV veya sosyal medya hesaplarında MHK, hakem veya maç yorumu yapanların camiaya girmelerini engellemek. Neden bu tahammülsüzlük? Görevinizi layıkıyla icra gayretindeyseniz seviyeli eleştiri yapıcı bir değerdir. Keşke bu yaptırımları,kendi türettikleri senaryoları bağıran kulüp mensupları için cezaya çevirtebilseydiniz. Basındaki tüm hakem eskilerinin yaptıkları iş, göreve kabul edilmeyecek kadar etik dışı mıdır? Bu yaftaya tepki

olarak TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’i göreve davet ediyorum. Yalnız dikkatinizi yine talimatın bir boşluğuna çekeyim. Mesela bendeniz, bu kurala göre gözlemci ya da kurul üyesi olamam ancak MHK’da görev alabilirim.

UCU AÇIK KONULAR

Ucu açık bir başka konu medyanın sınırı. Bir internet sitesiyle bir dönem anlaşıp “Ne maçtı ama, hakem de mükemmeldi!” tweeti atmış veya Youtube’dan maç analizi yapmışsanız sosyal medyada futbol yorumcusu sayılıp il/ bölge hakem kurullarına veya gözlemciliğe alınmayacaksınız öyle mi? Gazete/TV’lerde basın kartı olanlar mı yoksa herkes mi bu sınırlara dahildir? Adaylara gözünün üstünde kaşın var diyebilmek için mi ucu açık bırakılmıştır?

HAKEMLERiN ESAS SORUNLARI BAŞKA

Hakemliğimizin temel sorunları ne yazık ki uzaktan yakından bu iki madde değil. Lig kısa süre sonra başlıyor. Hakemler de aynı Süper Lig takımları gibi düşme olmamasını; her kategoride 4-5 senedir değişmeyen maç ücretlerine zammı; medyatik kararları değil, ana sorunların çözümünü bekliyor.

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