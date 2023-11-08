×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Münih’te Galatasaray coşkusu! Sokaklar "Aşkın Olayım" şarkısıyla inledi

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Bayern Münih
Münih’te Galatasaray coşkusu Sokaklar Aşkın Olayım şarkısıyla inledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 19:08

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak olan Galatasaray'da taraftarlar Münih sokaklarını tezahüratlarla inletti.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak Galatasaray’da taraftarlar, Münih’in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi de sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya’nın Münih kentinde toplanmaya başladı.

Münih’te bulunan Marienplatz’a gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Marienplatz’da toplanan sarı-kırmızılılar, buradan toplu bir şekilde mücadelenin oynanacağı Allianz Arena’ya hareket edecek.

Arena'da Galatasaraylı taraftarlar için 2 bin bilet ayrılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!