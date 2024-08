Muhammet Taha Şahin: Kerem ve Tadic'i tutmak zor, Ferdi çok iyi! Kadıköy'ün atmosferi müthiş | Milli Takım hedefi, İlhan Palut, Ali Koç...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin, röportaj konuğumuz oldu. Gamze Türk sordu, genç oyuncu; Rizespor'a transferinin perde arkasını, Süper Lig'e uyum sürecini, İlhan Palut ile olan ilişkisini, A Milli Takım hayallerini, gelecek planlarını anlattı.

-Konuşulacak çok şey var ama hikayenin başlangıç noktasına gidelim. Geçtiğimiz sezonun başında Rizespor’a imza attın. Transfer süreci nasıl gerçekleşti?



Rizespor’un ilgisi daha önceden olmuştu ama transfer gerçekleşmemişti. Başka takımlarla da görüşmüştük o dönemlerde ama Rizespor olunca heyecanlandık. Gelmek için uğraştım, Rizespor’da uğraştı. Sonunda buraya alabildiler beni. Burada olduğum için çok mutluyum.



-Geçen sezon senin için Süper Lig’e uyum süreciydi diyebiliriz. Süper Lig’in dinamikleri çok farklı tabii… Alt liglerle kıyasladığında aradaki farkı nasıl değerlendiriyorsun?



Uyum süreci ilk başlarda zordu. İdmanlar çok ağır geçiyor ama hemen alıştığımı düşünüyorum. Daha iyi oldu benim için. Kendi oyun tarzımı Süper Lig’e daha yakın hissediyordum her zaman. O motivasyonla çalışıyordum. Geçen sene uyum sürecinin iyi geçtiğini düşünüyorum kendi adıma. Bu sene daha iyisi için çalışmaya devam ediyorum. Heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyorum.



-Geçtiğimiz sezonun genel bir değerlendirmesini de yapmanı istiyorum. Herkesi şaşırtan transferler yapıldı. Aradaki kalite farkı ister istemez açıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabetin imkansız hale geldiğini düşündüğün oldu mu?



İmkansız hale geldiğini düşünmüyorum ama gerçekten çok kaliteli takımlar. Böyle olmasına seviniyorum, ligimizin kalitesi artıyor olarak bakıyorum. Onlarla aynı sahaya çıkmak bana keyif veriyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi kaliteyi arttırıyor. Ben kendi adıma biz de ona göre çalışalım diyorum. Bence Rize’de her gelen takımı yensek de yenilsek de çok zorladığımızı düşünüyorum. Takım olabilince onları da zorlayabiliyorsunuz. Bana keyif veriyor onları izlemek, sahada onlarla mücadele etmek.



-İlhan Hocayı konuşmadan da olmaz tabi. Sana yaklaşımı nasıl, senden beklentileri ne yönde?



İlhan Hoca herkese karşı eşit mesafede. Herkes İlhan Hocanın odasına girip normal muhabbet de edebilir, taktik de konuşabilir. İlhan Hoca bence bize çok şey öğretiyor, öğretmeye de devam ediyor. Kendi adıma onunla çalıştığım için çok mutluyum. Bana da çok şey kattı, bireysel olarak sohbet ettiğimizde de bunu söylüyorum ona. Benim için Süper Lig’de ilk yılımda onunla çalışmak bir şans oldu. Her idmanda ondan bir şey öğrenmek için çabalıyorum. Çok taktik bilgisinin olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir adam. Dışarıdan biraz sert duruyor ama bence sohbet etmesi çok keyifli bir adam. Eğlenceli bir insan, güzel muhabbetimiz var, aramızda gayet iyi bence. Beklentilerin ortak olduğunu düşünüyorum. Ben kendimden daha iyisini bekliyorum, onun da benden daha iyisini beklediğini düşünüyorum.

QUIZ

Rize çok güzel bir şehir. Ben de burada olmaktan dolayı keyifliyim. Zaten kendimizi burada futbola adıyoruz. Sezon içerisinde kendimizi tamamen futbola veriyoruz. İnsanlar gayet iyi. Çarşıda yürürken hem bize ilgileri olsun, yaklaşımları olsun… Rize’nin insanını çok seviyorum. Burada olduğum için de son derece mutluyum. Evim gibi.Milli Takımımızı orada görmekten dolayı gurur duyuyorum. Futbolcu duygularıyla değil de taraftar duygularıyla izledim. Son derece keyifliydi ama erken elendik. Eleyebileceğimiz bir maçta elendik bence. Kendi adıma, ‘Keşke orada olsaydım’ diyorum.Her Türk gencinin hayalidir Milli Takım forması giymek. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi o formayı giymek ve ülkemize hizmet etmek. Bu benim motivasyonumu arttırdığı gibi çalışma isteğimi de arttırıyor. Umarım performansımla milli takıma layık olduğumu gösteririm ve o formayı giyebilirim. Yastığa kafamı koyduğum zaman formayı giyip sahada olacağım günleri düşünüyorum.Benim için öne çıkan Ferdi Kadıoğlu. Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu da çok iyiydi. Hepsi çok iyiydi ama benim için Ferdi Kadıoğlu biraz daha ön plana çıkıyor açıkçası.Emirhan adına çok mutluyum, çok yakın bir arkadaşım. Onun gideceğini de biliyordum. Bu hayalleri kendi adıma da kuruyorum. İstanbul takımları olsun ya da Avrupa olsun, gidebileceğimi biliyorum. Öncelikli hedefim Rize’ye en iyi şekilde hizmet etmek sonrasında devamının geleceğini düşünüyorum.Bek olarak yanıtlayayım. Ferdi Kadıoğlu.Kerem Aktürkoğlu ve Tadic diyebilirim. Tadic çok güçlü bir oyuncu sürekli boğuşman gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu da yerinde durmadığı için zor bir rakip.Antalya maçında çok iyi oynamıştım.Kadıköy ve Rams Park diyeceğim. Beşiktaş’ın stadı da çok güzeldi ama o dönem hedeften koptukları için Şükrü Saraçoğlu ve Rams Park’tan baya etkilenmiştim.Kadıköy diyebilirim.Ali Koç’un numarası var. Ama nereden aldığım konusunda bir fikrim yok. Hiç konuşmadık, Ali Başkanın bende numarası olduğundan haberi bile yoktur.Disneyland eğlenceli geliyor. Bir de şehir olarak İstanbul.Çok melankolik çarkılar dinlerim, en sevdiğim şarkıyı söyleyeyim. Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını çok seviyorum. Dinlediğim zaman çok keyif alırım. Modum düşmüyor artıyor. Hoşuma gidiyor.Hiç yeri yok, tamamen şarkıyı sevmem, şarkıyı güzel söylemeleriyle alakalı.İç sahada oynadığımız, Trabzonspor’u yendiğimiz maç çok mutlu olmuştum.Para kazanmaya başladığımda ailemi tatile yollamıştım. Onlar için bir şeyler yapmak bana keyif veriyor.Sadece kendini düşünen insanlara tahammül edemiyorum.Uzun süreli sakatlıklardan çok korkarım. Annemi ararım maçtan önce dua etmesini isterim.Basketbol ve Voleybolu izlerim. Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank’ı izlerken keyif alıyorum. Basketbolda da Anadolu Efes tabii.Kimle arayı bozmasak? Benhur abi özendiği zaman güzel giyiniyor. Bana göre kendim ama kendimi söyleyemeyeceğim için Benhur abi.Rahat olmayı sevdiği için Anıl Yaşar diyeceğim. Çok bakımlı biri ama şıklıktan uzak diyebilirim.Futbolcu olmasam bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama mimar olmayı çok isterdim.Çok yemiyoruz ama Hamburger çok severim. İstanbul’da iyi yapan yerlerde boş zamanımda denerim.