Muhammed Cham'dan 5 gollük şov! Avrupa'da onun gibisi yok

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11’inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov’a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen’e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk’a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş’e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11’de şans verdi.

Böylelikle son maçın ilk 11’inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.

4 FUTBOLCU İLK KEZ

Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu.

Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11’de sahaya çıktı.

Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.

Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.

LUNDSTRAM, HASTALANDI

Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı.

Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11’de başladı.

Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

TRABZONSPOR'DA 10 OYUNCU KADRODA YOK

Trabzonspor’un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı.

Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.

Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11’de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.

AVRUPA'DA ONUN GİBİSİ YOK

Adana Demirspor ağlarını 3. dakikada havalandıran Muhammed Cham, Trabzonspor 'un bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü Akdeniz ekibinin ağlarına gönderdi.

Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor karşısında yapan Muhammed Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu (3 gol & 2 asist).

Trabzonspor'da 3 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Muhammed Cham, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta beş gole katkı sağlayan tek oyuncu unvanının sahibi oldu.

SÜPER LİG'DE İLK SIRADA

Adana Demirspor'a 2 gol birden atan Simon Banza, bu sezon en fazla Süper Lig maçında 2 gol atan oyuncu oldu.

"RİTMİMİ BULMUŞ OLDUM"

Attığı goller ve yaptığı asistler için mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Cham, "Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti. Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum." diye konuştu.

"ARAMIZDA ÇOK YAKIN BİR ARKADAŞLIK VAR"

İki asist yaptığı takım arkadaşı Simon Banza ile ilgili konuşan Cham, "Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz." dedi.