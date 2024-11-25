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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor muhtemel 11'ler

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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:20

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Trabzonspor Adana Demirspor maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor muhtemel 11'ler

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Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle bilgisi...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Adana Demirspor maçı 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor muhtemel 11ler

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Batagov, Hüseyin, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdülsamet, Yusuf Sarı, İzzet, Tayfun, Ali, Maestro, Yusuf Barası

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