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Mostafa Mohamed yıldızlaştı, Nantes turladı

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#Mostafa Mohamed#UEFA Avrupa Ligi#Nantes
Mostafa Mohamed yıldızlaştı, Nantes turladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 23:25

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Nantes son maçta Olimpiakos'u deplasmanda 2-0 yenerek gruptan çıkarken maça damga vuran isim Mostafa Mohamed oldu.

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UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Mostafa Mohamed'in şov yaptığı maçta Nantes, Olimpiakos'a konuk oldu.

Karşılaşmayı Mostafa Mohamed ve Ludovic Blas'ın golleriyle 2-0 kazanan Nantes, 9 puanla ikinci olarak bir üst tura yükseldi.

Sarı kırmızılılardan satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, ilk 11'de başladığı maçın 79. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

90. dakikada Ludovic Blas topu filelerle buluştururken asist Mostafa Mohamed'den geldi.

Nantes'ta Mostafa Mohamed bir gol ve bir asistle maçın yıldızı olurken Fransız ekibi son 16 turu için play-off oynayacak.

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#Mostafa Mohamed #UEFA Avrupa Ligi#Nantes

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