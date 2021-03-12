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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Mostafa Mohamed sonrası Zamalek'te deprem!

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Mostafa Mohamed sonrası Zamalek'te deprem!

Devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönderen Mısır ekibi Zamalek, sıkıntılı günler geçiriyor.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'te teknik direktör Jaime Pacheco'un görevine son verildi.

Takımıyla çıktığı 26 maçta 16 galibiyet alıp sadece 4 kez yenien Jaime Pacheco'nun Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.

Portekizli teknik direktör yerine takımın başına Patrice Carteron getirildi.

Mostafa Mohamed sonrası Zamalekte deprem

MOSTAFA MOHAMED GİTTİKTEN SONRA...

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek, 3 maçta 2 kez berabere kalıp, son maçta da yenilmişti. Mısır ekibi, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönderdikten sonra gol yollarında yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çekmişti.

3 MAÇTA SADECE 1 GOL

Mohamed'in olmadığı bu 3 maçta Zamalek, sadece 1 gol atabildi. İlk iki maçta gol atma başarısı gösteremeyen Zamalek'te gol yollarındaki bu sorun, teknik direktörü Jaime Pacheco'un da sonunu getirdi.

MISIR BASINI: 'MOHAMED YOK, GOL YOK'

Mısır basını, geçtiğimiz günlerde Zamalek'te yaşanan forvet sıkıntısını dile getirmiş ve Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gitmesinin ardından takımda ciddi bir gol sıkıntısı yaşadığını belirtmişti.

Mostafa Mohamed sonrası Zamalekte deprem

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