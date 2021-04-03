Mostafa Mohamed pişmanlığı! Galatasaray'a transfer olduktan sonra...

Spor Arena Dış Haber | Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Saint-Etienne'i karşı karşıya getirmiş, sarı kırmızılı kulüp Zamalek ile anlaşarak Mohamed'i kadrosuna katmıştı.

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint-Etienne'in pişmanlığı ise devam ediyor. Fransız Footeux sitesinin haberinde ''Mostafa Mohamed ile şimdi de Lazio ilgileniyor! Galatasaray'ın tabii önce Mohamed'in bonservisini alması gerekiyor. Aldıktan sonra ise onu çok iyi bir fiyatla satacaklar gibi gözüküyor. Saint-Etienne'in hayal kırıklığı daha çok büyüyecek, onu daha çok arayacaklar...'' sözleri kullanıldı.

İki takım, devre arası transfer döneminde transferde karşı karşıya gelmiş ve Fransız ekibi, transferin olumsuz sonuçlanması nedeniyle Zamalek'i suçlamıştı.

MOSTAFA MOHAMED'DEN LAZIO AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray'ın golcü futbolcusu, hakkında çıkan Lazio iddiaları hakkında Mısır basınına açıklamalarda bulunmuş ve ''İtalya'dan geldiği öne sürülen tekliflerle ilgili hiçbir bilgim yok. Bildiğim tek şey, Galatasaray yönetiminin bonservisimi almak için Zamalek ile görüşeceği. Dünyanın en iyi liglerinde forma giymek istiyorum. Futboldaki hedeflerim sınırsız.'' şeklinde konuşmuştu.

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