Montella'dan A Milli Takım'a sürpriz hamle! 'Onu istiyorum'

Haberin Devamı

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de sezona damga vuran Can Uzun'un A Milli Takım'a kazandırılması için teknik direktör Vincenzo Montella'nın harekete geçtiği ileri sürüldü.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gurbetçi hücum oyuncusu Can Uzun için devreye girdi.



Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcu için Almanlar çok istekli.



17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, elini çabuk tutmaya karar verdi.



Can Uzun'un mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı öğrenildi.



Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı

CAN UZUN'UN 2022 YILINDA TFF'NİN TAM SAHA DERGİSİ'NE VERDİĞİ RÖPORTAJ

O dönem alt yaş milli takım kadrosunda bulunan Can Uzun, Almanya'daki yaşantısını, kariyer hedeflerini ve örnek aldığı yıldız futbolcuları açıklamıştı. İşte o röportaj...

11 Kasım 2005 Almanya - Regensburg doğumlusun. Aileni tanıyabilir miyiz?

Aslen Rizeliyiz. Almanya'ya ilk olarak dedem gelmiş. Annem ve babam Almanya'da doğmuşlar.

Babam otobüs şoförü, annem ise büroda çalışıyor. Beni futbola başlatan ise babamdır. Çok küçük yaşlarımdan beni benimle top oynardı. Zaten futbola yeteneğim olduğunu de babam keşfetmişti. Dört yaşıma geldiğimde beni evimizin çok yakınındaki bir amatör kulübe götürdü. Orada benden iki yaş büyük çocuklarla oynamış ve çok da başarılı olmuştum. Zaten beni hemen kulübe aldılar ve futbol hayatım da böylece başlamış oldu.

Eğitim hayatından bahsedebilir misin?

Almanya'daki en iyi okullardan birine gidiyorum. 10'uncu sınıf öğrencisiyim. Okulda vasat bir öğrenci sayılırım. Derslerim ne çok iyi ne de çok kötü.

Ailende senden başka sporla ilgilenen birileri var mı?

Haberin Devamı

Babam Almanya'da amatör bir takımda teknik direktörlük yaptı. Dayım da futbol oynuyordu ve çok da iyiydi ama maalesef ilerleyemedi.

Bize Almanya'daki altyapı düzeninden söz eder misin? Orada neler öğrendin?

Herkesin bildiği gibi Almanlar çok disiplinli insanlar. Futbol konusunda da öyle. Bize de ilk önce bu disiplini öğrettiler diyebilirim. Çok disiplinli ve tempolu oynuyoruz. En ayırt edici özelliklerinden birisi ise altyapıda çok fazla taktik çalışma yapılması.

Nürnberg formasıyla U17'de çıktığın 18 maçta 22 gol attığını biliyoruz. Bu başarıyı neye bağlıyorsun?

Başarıyı çok çalışmaya bağlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sezon için çok çalışmış ve çok da iyi hazırlanmıştım. Bunun karşılığını aldığım için çok mutluyum.

Haberin Devamı

Hocaların senin en çok hangi yönlerini beğeniyor, hangi yönlerini geliştirmen gerektiğini söylüyorlar?

Hocalarım driplinglerimi, şutlarımı ve diğer ofansif hareketlerimi beğeniyorlar. Çoğu hoca bana defansif yönümü de geliştirmem gerektiğini ve bunun için de daha çok çalışmam gerektiğini söylüyor.

Kendine hangi oyuncuları örnek alıyorsun?

Lionel Messi, bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusudur. Onun gibi çok şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim idolüm o. Stilimi biraz benzetiyorum. Bence en iyisi o ve daha iyisi gelmeyecek. O yüzden Messi'yi çok seviyorum.

Erken yaşta parlayan yetenekli oyuncuların bazen kaybolup gittiğini görüyoruz. Bu tehlikenin farkında mısın?

Haberin Devamı

Futbola odaklı kalmak için annem ve babam bana çok yardım ediyor. Kuzenlerim de öyle. Genellikle bütün ailem benim futbol odaklı yaşayabilmem için çaba harcıyor. Aslında futbol dışında çok şey düşünmüyorum ve düşünmek de istemiyorum. İyi oynamak için futbola çok odaklanmalısınız ve bu konuda ailem bana büyük destek sağlıyor. Beni sürekli motive ediyorlar ve maçlardan önce yanlış bir şeyler yapmamam konusunda uyarıyorlar.

Kendine nasıl bir kariyer planı yaptın? Avrupa futbolunda hangi ligleri kendi oyun stiline yakın görüyorsun?

Öncelikli hedefim yakın bir zamanda Nürnberg'in birinci takımında oynamak. Oradan da Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmek istiyorum. Asıl hayalim ise Real Madrid'de oynamak. Bence dünyanın en iyi takımı onlar ve ben de orada oynamak istiyorum.

Haberin Devamı

Türk oyuncu ile Avrupalı oyuncular arasındaki farklar neler?

Aslında çok fark yok bence. Futbol her yerde aynı. Çok değişik şeyler olduğunu düşünmüyorum.

Almanya Millî Takımı ile alt yaş gruplarında oynadın. Türk Millî Takımı'nı tercih ederken hangi duygularla bu seçimi yaptın?

Seçmek diye bir durum olamaz zaten, çünkü biz Türk'üz. Gururla oynayacağım ve bu formayı da gururla taşıyorum. Buraya geldikten sonra Almanya Millî Takımı'na da çağırmıyorlar.

Türk Millî Takımı'nı seçmen için kimler seninle iletişime geçti?

Hocamız Soykan Başar babamı aramıştı. Burada Türk Millî Takımı'nda oynamak isteyip istemediğimi sormuştu. Bunu duyunca tabiî ki çok sevinmiştim. Zaten ben hep Millî Takım'da forma giymek istiyordum. O yüzden çok mutlu olmuştum.

Bize millî oyuncu olmanın değerini ve sana hissettirdiklerini anlatır mısın?

Çok gururluyum bu formayı giydiğim için. Çok özel bir duygu bizim için. Herkes bu formayı giymek istiyor ama bize nasip oluyor.

Hocalarınız Tolunay Kafkas ve Soykan Başar'la nasıl bir ilişkiniz var?

Hocalarımız bize çok yardım ediyorlar. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok yardımcı oluyorlar. Bize neyi, nasıl daha iyi yapabileceğimizi anlatıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum.

Süper Lig'i takip ediyor musun? Lig hakkında ne düşünüyorsun?

Ligin kalitesi, Avrupa'nın büyük liglerine oranla çok çok iyi değil ama son yıllarda ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Bence zevkli bir lig.

Süper Lig'den bir on bir yaparsan kimleri alırsın?

Sistem olarak 4-2-3-1'i seçiyorum. Kalede tabiî ki Fernando Muslera. Bence Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi kaleci. Sağ beke Beşiktaş'tan Valentin Rosier'yi, stoperlere Marcao ve Kim Min-jae'yi, sol beke de Van Aanholt'u koyarım. Orta sahada Josef de Souza ve Siopis' olur. Siopis bence çok iyi bir oyuncu. 10 numarayı Bakasetas'a veririm. Önde ise Rachid Ghezzal, Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırım.

Dünya liglerinden en iyi on birin nasıl olur?

Kaleye Allison Becker'i, sağ beke Achraf Hakimi'yi, sol beke Andrew Robertson'ı koyarım. Stoperler Virgil Van Dijk ve Marquinhos olur. Orta sahada Marco Verratti ve Thiago Alcantara. On numaraya Lionel Messi'yi koyarım. Solda Neymar, sağda Mbabpe ve önlerine de Cristiano Ronaldo oynar. Tüm zamanları düşündüğümüzde ise kalede Iker Casillas, sağ bekte Dani Alves, stoperlere yine Van Dijk ve Sergio Ramos, sol bekte Roberto Carlos oynar. Orta sahaya Lothar Matthaeus ile Zidane'ı koyarım. Öndeki dörtlü ise yukarıda saydığım dörtlü olur.

Hayatında pişmanlıklar ya da "İyi ki yapmışım" dediğin neler var?

Pişmanlık asla yoktur. Her yaşadığımızdan bir şey öğreniyoruz. Futbola başlamam için ise "İyi ki yapmışım" derim.

Boş zamanlarında neler yaparsın? Hobilerin neler?

Boş zamanlarımda arkadaşlarımla geziyoruz. Çok fazla bir şey de yapmıyorum zaten vaktimin çoğunu futbola ayırıyorum. Bunu da çok seviyorum. Bazen de konsol oyunları oynuyoruz.

Unutamadığın bir maç var mı?

Slovenya'ya karşı Elit Tur'da 4-3 kazandığımız maçı unutamam. Çok güzel bir maçtı. 85'inci dakikaya kadar 3-2 gerideydik. O maçı kazanamasaydık Avrupa Şampiyonası finallerine katılamayacaktık. Ama son dakikalarda 4-3 kazanmıştık ve iki golü de ben atmıştım. Çok mutlu olduğum bir gündü.