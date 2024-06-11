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Montella takımından memnun ama hakemden değil: Endişem yok ama haksız bir yenilgi oldu

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024
Montella takımından memnun ama hakemden değil: Endişem yok ama haksız bir yenilgi oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Millilerin teknik direktörü “Endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Üretken bir takımız” dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella iyi oynamalarına karşın mağlup oldukları için üzgün olduğunu ancak Euro 2024 öncesi ortaya koyulan futbolun umut verici olduğunu söyledi. Montella “Haksız bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum ama endişeli değilim, rakipten iki kat fazla şutumuz var. Sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.

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2. GOLDE TACI 15 METRE ÖNDEN KULLANDILAR

İtalyan teknik adam şöyle devam etti: “Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Üretken bir takımız. Sahadaki bütün oyuncularımız arasında en çok gol atan isimler vardı. Maça olan yaklaşımımız gayet iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor.”

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024

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