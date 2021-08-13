Mönchengladbach Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bundesliga tarihinde Bayern'i en fazla mağlup eden iki takımdan biri ve Bavyera ekibine en fazla gol atan ekip Gladbach. Gladbach'a konuk olduğu son iki Bundesliga maçını kaybeden Bayern, 2000 senesinden bu yana sadeece Schalke deplasmanında üst üste 3+ mağlubiyet aldı. Geçen sezon geri düştüğü Bundesliga maçlarından 22 puan çıkaran Bayern, bu alanda en yüksek sayıya ulaşmıştı. Aynı süreçte öne geçtiği karşılaşmalarda 29 puan kaybeden Gladbach ise kulüp tarihinde bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşadı.

Bayern, 2001'den bu yana "son şampiyon" unvanıyla girdiği Bundesliga sezonunu deplasmanda açan ilk takım olacak. O karşılaşmada "son şampiyon" unvanıyla mücadele eden Bayern, Gladbach'a 1-0 mağlup olurken; daha sonraki 19 sezona da bu unvanla başlayan ekipler açılış haftasında yenilgi almadı.

Bundesliga'da oynadığı son 10 maçta da gol atan Robert Lewandowski, Bayern formasıyla en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Ligin son altı sezonunun da ilk haftasında gol sevinci yaşayan Polonyalı forvet, bu alanda Bundesliga rekorunu elinde bulunduruyor.

MÖNCHENGLADBACH BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.