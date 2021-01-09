Monaco'dan resmi Henry Onyekuru açıklaması! Transfer için İstanbul'a geldi!

Henry Onyekuru, 3. kez Galatasaray'a gelmeye yaklaşmışken transferle alakalı Monaco cephesinden önemli açıklamalar geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac, Nijerya'dan dönecek olan Onyekuru hakkında 'Ayrılmak istiyor' derken yıldız futbolcuyu kendilerinin de takımda düşünmediğini belirtti.

''KULÜP, ONYEKURU'YU DÜŞÜNMÜYOR''

Kovac, yaptığı açıklamada Henry Onyekuru hakkında ''Futbol, 25-26 kişilik kadrolarla kolektif şekilde oynanan bir oyundur. Eğer birisi senden daha iyiyse, daha iyidir ve o oynar. Teknik direktör için durum son derece kolaydır. Onyekuru, kulübün kendisini düşünmediğini, istemediğini biliyor. Yeni bir kulüp bulma konusunda serbest. Sportif Direktörümüz Paul, transfer durumuyla ilgileniyor. Onyekuru için en iyi seçenek ona ve menajerlerine kalmış durumda.'' sözlerini kullandı.

ONYEKURU VE AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ!

Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ve ailesi bu sabah İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı. Beraberlerinde 10 bavul ile ailesini İstanbul'da bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul'a geleceği belirtildi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın adı transferde Türk kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili bu flaş gelişmenin yaşanması heyecan yarattı.

10 BAGAJ DİKAKT ÇEKTİ!

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. İstanbul'da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesi ve beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

Onyekuru ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Monaco ile kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusundaki görüşmelerin devam ettiği kaydediliyordu.

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.

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