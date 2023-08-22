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Molde'de Linnes sakatlandı! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

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#GALATASARAY#Martin Linnes#Molde
Moldede Linnes sakatlandı Galatasaraya karşı oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 16:50

Norveç ekiplerinden Molde, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Molde teknik direktörü Erling Moe, idmanda sakatlan Martin linnes'in durumu hakkında bilgi verdi.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olan Molde, karşılaşma öncesi son idmanını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı Molde Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki idman, 2 grup halindeki top kapma çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların, antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik uygulamaları üzerinde durduğu bildirildi. 

Eski Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes bir sakatlık yaşadı ve antrenmana devam edemedi

İdman sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erling Moe, Linnes'in durumu hakkında bilgi verdi.

Molde Teknik Direktörü Moe yaptığı açıklamada; "Martin Linnes, bugün antrenmanda bir darbe aldı. Durumu henüz belli değil. Maç saatinde belli olacak." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'IN ZAYIF YÖNLERİNİ ÇALIŞTIK"

Takımı hakkında da konuşan Moe, "Görevimizi iyi bir şekilde yerine getirdik. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı transferlere değinen Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Molde-Galatasaray maçı, 23 ağustos çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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#GALATASARAY#Martin Linnes#Molde

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