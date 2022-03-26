Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü Juventus'a önerdi! 'Modric seviyesine çıkabilir'

#Orkun Kökçü#Mohamed Sissoko#Transfer
Mohamed Sissoko, Orkun Kökçüyü Juventusa önerdi Modric seviyesine çıkabilir

2008-2011 yılları arasında Juventus'ta oynayan Mohamed Sissoko, Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün İtalyan devi için doğru hamle olacağını belirtti. Tecrübeli futbol adamı, Orkun'un ilerleyen dönemde Luka Modric seviyesine çıkabilecek potansiyelde olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, PSG gibi büyük takımlarda oynayan, son olarak Sochaux'da görev aldıktan sonra 2020 yılında futbol hayatına nokta koyan Mohamed Sissoko, İtalyan basınına konuştu ve milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında övgü dolu sözler kullandı.

'O, Feyenoord'un kahramanı'

Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 7 gol, 8 asistle oynayan ve ismi Avrupa devleriyle anılan Orkun Kökçü'nün Juventus için uygun bir oyuncu olduğunu dile getiren Sissoko, milli futbolcunun uygun bir bonservis ve düşük maaşla kadroya katılmasının uygun olacağını düşündüğünü aktardı, ''Bana göre Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. O, Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı. Kesinlikle harekete geçmeliler.'' dedi.

Haberin Devamı

'Orkun, Juventus için doğru oyuncu'

Eredivisie'den gelen oyuncuların Serie A'ya çabuk uyum sağladığına parantez açan tecrübeli futbol adamı, ''Yaşı genç olmasına rağmen Feyenoord'un 10 numarası. Türk Milli Takımı ile ondan fazla maçta şans buldu. bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu.'' ifadelerini kullandı.

'Luka Modric seviyesine çıkabilir'

Orkun'un orta sahanın her bölgesinde oynayabileceğine vurgu yapan Sissoko, 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric seviyesine çıkabilecek potansiyelde olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orkun Kökçü#Mohamed Sissoko#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı