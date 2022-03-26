Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü Juventus'a önerdi! 'Modric seviyesine çıkabilir'

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Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, PSG gibi büyük takımlarda oynayan, son olarak Sochaux'da görev aldıktan sonra 2020 yılında futbol hayatına nokta koyan Mohamed Sissoko, İtalyan basınına konuştu ve milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında övgü dolu sözler kullandı.

'O, Feyenoord'un kahramanı'

Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 7 gol, 8 asistle oynayan ve ismi Avrupa devleriyle anılan Orkun Kökçü'nün Juventus için uygun bir oyuncu olduğunu dile getiren Sissoko, milli futbolcunun uygun bir bonservis ve düşük maaşla kadroya katılmasının uygun olacağını düşündüğünü aktardı, ''Bana göre Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. O, Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı. Kesinlikle harekete geçmeliler.'' dedi.

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'Orkun, Juventus için doğru oyuncu'

Eredivisie'den gelen oyuncuların Serie A'ya çabuk uyum sağladığına parantez açan tecrübeli futbol adamı, ''Yaşı genç olmasına rağmen Feyenoord'un 10 numarası. Türk Milli Takımı ile ondan fazla maçta şans buldu. bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu.'' ifadelerini kullandı.

'Luka Modric seviyesine çıkabilir'

Orkun'un orta sahanın her bölgesinde oynayabileceğine vurgu yapan Sissoko, 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric seviyesine çıkabilecek potansiyelde olduğunu da sözlerine ekledi.