Mohamed Salah döndü, Liverpool farklı kazandı

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İngiltere Premier Lig'de Brentford'a konuk olan Liverpool sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kırmızılar bu sonuçla ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini elde etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Darwin Nunez, 55. dakikada Mac Allister, 68. dakikada Mohamed Salah ve 86. dakikada Gakpo kaydetti. Brentford'un tek golü ise 75'te Ivan Toney'den geldi.

LIVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Liverpool bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı ve 2 maç fazlasıyla City'nin 5 puan önünde lider durumda yer aldı. Brentford ise 25 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.