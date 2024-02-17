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Mohamed Salah döndü, Liverpool farklı kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Liverpool#Brentford
Mohamed Salah döndü, Liverpool farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 18:10

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Brentford'u 4-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'de Brentford'a konuk olan Liverpool sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kırmızılar bu sonuçla ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini elde etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Darwin Nunez, 55. dakikada Mac Allister, 68. dakikada Mohamed Salah ve 86. dakikada Gakpo kaydetti. Brentford'un tek golü ise 75'te Ivan Toney'den geldi.

LIVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Liverpool bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı ve 2 maç fazlasıyla City'nin 5 puan önünde lider durumda yer aldı. Brentford ise 25 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

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#Premier Lig#Liverpool#Brentford

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