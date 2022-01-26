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Mohamed Salah CANLI YAYINLA Misli.com'da! Fildişi Sahili-Mısır maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Fildişi Mısır
Mohamed Salah CANLI YAYINLA Misli.comda Fildişi Sahili-Mısır maçının iddaada favorisi...

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Konan ve Sivassporlu Gradel'in formasını giydiği Fildişi Sahili, Mohamed Salah önderliğindeki Mısır ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını TEK MAÇ, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Afrika'dan futbol keyfi Misli.com'da bir başka!

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İlandır

FİLDİŞİ SAHİLİ

E Grubu'nu 3 maçta 7 puanla zirvede tamamlayan Fildişi Sahili'nde eksik yok.

TD Patrice Beaumelle grup maçlarında 4-3-3 tercih etti ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen sol bek Ghislain Konan etkili bindirmeleri ile fark yarattı.

İlk maça, Ekvator Ginesi'ne karşı kaptan olarak çıkan Sivassporlu Max Gradel, tabela da yapmıştı. İkinci maç dinlendi, son maçta yine ilk 11'deydi. Muhtemelen Nicolas Pepe ile birlikte yine kanatlarda olacaklar, en ileride de Sebastian Haller izleyeceğiz.

Beaumelle orta üçlüyü "Seri, Kessie & Sangare" ile oluşturacak.

Cezayir maçında hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Eric Bailly, stoperdeki yerini geri alacak. Partneri Adana Demirsporlu Simon Deli olacak. Sağ bekte Serge Aurier forma giyecek.

MISIR

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Kupaya Nijerya yenilgisiyle başlayan Mısır, Gine Bissau ve Sudan engellerini 1-0'lık skorlarla aşıp adını Son 16 turuna yazdırmıştı.

İlk maça sağ bek başlayan Akram Tawfik ve sol bek başlayan Ahmed Fatouh sakat.

Sol bekte, stoper orijinli Ayman Ashraf oynuyor. Sağ bekte ise ilk maç Mohamed Abdelmonem devam etmişti ancak sonrasında Omar Kamal forma giydi. Fildişi Sahili karşısında da Ashraf ve Kamal'ı görürüz.

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Ama tüm gözler, sağ kanatta görev yapan "kaptan" Mohamed Salah'ın üzerinde olacaktır. Gine Bissau maçında attığı golle takımı turnuvada tutmuştu, Sudan karşısında 3 kilit pas atıp 2 kere kaleyi yoklamıştı.

Mohamed Salah CANLI YAYINLA Misli.comda Fildişi Sahili-Mısır maçının iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fildişi Sahili'nin son 8 resmi maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Mısır'ın son 5 resmi maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 4 gol)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fildişi Sahili ile Mısır'ı karşı karşıya getirecek bu Afrika Uluslar Kupası mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "2.5 ALT" tercihine 1,30 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,40'tan oynayabilirsiniz. "MSX" tercihi diğerlerinde 2,55 iken Misli.com'da 2,81!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Afrika Uluslar Kupası Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fildişi Sahili kazanır" oldu!

%17'lik kesim Salah önderliğindeki Mısır karşısında kadro bütünlüğü daha ağır basan Fildişi Sahili tarafında...

%6'lık kesim ise "2.5 ALT" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde 3 gol çıkmayacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Mohamed Salah CANLI YAYINLA Misli.comda Fildişi Sahili-Mısır maçının iddaada favorisi...

Mohamed Elneny, futbolun Mısır için önemini anlatıyor! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Fildişi Mısır

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