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GeriFutbol MLS'de Nashville de koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

MLS'de Nashville de koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

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MLS'de Nashville de koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.



Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.

MLSde Nashville de koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

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