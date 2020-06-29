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GeriFutbol MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!

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MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

 

MLSde 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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