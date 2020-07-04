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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

MLB'de 38 koronavirüs testi pozitif!

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MLB'de 38 koronavirüs testi pozitif!
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Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) 38 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

MLB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 bin 185 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve 31'i oyuncu, 7'si takım çalışanı olmak üzere 38 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Bu arada 19 farklı kulüpte en az bir kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Ligde 26 Mart'ta başlaması gereken ancak salgın sebebiyle ertelenen 2020 sezonunun 23 veya 24 Temmuz'da başlayacağı açıklanmıştı. Normal sezonun 162 maç yerine 60 maçta tamamlanacağı, ardından da play-off'lara geçileceği duyurulmuştu.

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