Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Mke Ankaragücü#Trabzonspor
Canlı anlatım: MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 18:17

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli anlarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Ankaragücü 0-0 Trabzonspor

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan ekip yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Ankaragücü'nün 11'i: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

MKE Ankaragücü Trabzonspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Mke Ankaragücü#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri
Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

#Tesla