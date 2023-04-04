Canlı anlatım: MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Ankaragücü 0-0 Trabzonspor

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan ekip yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Ankaragücü'nün 11'i: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

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Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

MKE Ankaragücü Trabzonspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.