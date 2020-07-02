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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, SMS kampanyası başlattı! "Yanımızda ol..."

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MKE Ankaragücü, SMS kampanyası başlattı! "Yanımızda ol..."
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MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda "Yanımızda ol" sloganıyla SMS yardım kampanyasını hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün dünyanın ve futbol sektörünün ekonomik olarak derinden etkilendiğini belirterek, "Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu hatıra bilet kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızın istekleri doğrultusunda 'Yanımızda ol' SMS kampanyasını başlatıyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceğine inanıyorum. Bu kampanyaya vereceğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Futbolcular ise yayımladıkları videoda "Daha güçlü yarınlar için, yanımızda ol. Asırlık çınarımızı yaşatmak için yanımızda ol. Armamızı dalgalandırmak için yanımızda ol. Türkiye'nin bu asırlık çınarına, başkentin bu değerli markasına tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol." mesajını taraftara iletti.

Kampanyaya katılmak isteyenler cep telefonlarıyla "Yanımızda ol" yazarak SMS göndermeleri durumunda, MKE Ankaragücü Kulübüne maddi katkıda bulunacak.

 

MKE Ankaragücü, SMS kampanyası başlattı Yanımızda ol...

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